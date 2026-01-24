Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Inter-Pisa 6-2:
news
Marianella: “Due momenti clou in Inter-Pisa. Dibu Martinez? Occhio a questo aspetto”
"Ci sono due momenti della partita: la rabbia agonistica con cui Lautaro festeggia il 2-2 riportando il pallone a centrocampo, una voglia straordinaria. E poi l'ingresso di Dimarco che ha cambiato la partita"
"Dibu Martinez è fortissimo, ha l'arroganza agonistica del grande portiere ma quest'anno ha avuto un anno molto difficile, problemi alla schiena e al polpaccio. Ha un contratto con l'Aston Villa fino al 2029, che ne accetti uno più corto con l'Inter sarebbe curioso. Vero che era vicino allo United, è un portiere forte, quest'anno ha commesso più errori del solito e i problemi alla schiena lo stanno martoriando un po'"
"Quello che fa Pio Esposito nel Mondiale per Club, e convince l'Inter a tenerlo, ha schiarito le idee a tutti. Non è ancora pronto per essere titolare in una delle 5-6 top in Europa ma che abbia le potenzialità per farlo, anche all'Inter, quello sì"
© RIPRODUZIONE RISERVATA