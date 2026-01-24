"Dibu Martinez è fortissimo, ha l'arroganza agonistica del grande portiere ma quest'anno ha avuto un anno molto difficile, problemi alla schiena e al polpaccio. Ha un contratto con l'Aston Villa fino al 2029, che ne accetti uno più corto con l'Inter sarebbe curioso. Vero che era vicino allo United, è un portiere forte, quest'anno ha commesso più errori del solito e i problemi alla schiena lo stanno martoriando un po'"