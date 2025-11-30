Pisa, Marin: “Chi entra da subentrato fa meglio dei titolari. Sono tornato…”

Marius Marin, centrocampista del Pisa , ha parlato prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di DAZN .

Questo è quanto ha detto il giocatore di Gilardino:

«Sono tornato dalla Nazionale un po' fragile ma sto bene. Ci manche qualche giocatore ma chi subentra sappiamo che farà anche meglio dei titolari. A mio avviso non esistono gli undici titolari ma una squadra unita e chi scende in campo dà tutto per la maglia».