Pisa, Marin: “Chi entra da subentrato fa meglio dei titolari. Sono tornato…”

Le parole del centrocampista della squadra toscana prima della sfida contro la formazione milanese guidata da Chivu
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Marius Marin, centrocampista del Pisa, ha parlato prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di DAZN.

Questo è quanto ha detto il giocatore di Gilardino:

«Sono tornato dalla Nazionale un po' fragile ma sto bene. Ci manche qualche giocatore ma chi subentra sappiamo che farà anche meglio dei titolari. A mio avviso non esistono gli undici titolari ma una squadra unita e chi scende in campo dà tutto per la maglia». 

(Fonte: DAZN)

