Marius Marin, centrocampista del Pisa, ha parlato prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di DAZN.
Pisa, Marin: “Chi entra da subentrato fa meglio dei titolari. Sono tornato…”
Le parole del centrocampista della squadra toscana prima della sfida contro la formazione milanese guidata da Chivu
Questo è quanto ha detto il giocatore di Gilardino:
«Sono tornato dalla Nazionale un po' fragile ma sto bene. Ci manche qualche giocatore ma chi subentra sappiamo che farà anche meglio dei titolari. A mio avviso non esistono gli undici titolari ma una squadra unita e chi scende in campo dà tutto per la maglia».
(Fonte: DAZN)
