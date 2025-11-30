Gilardino: “Inter forte in tutti i reparti. Questa è la nostra idea sulla gara”

Alberto Gilardino, allenatore del PISA, su DAZN, ha parlato prima della partita contro i nerazzurri. Queste le parole dell'allenatore sulla squadra rivale e sulle caratteristiche dei suoi uomini:

«Siamo un po' figli delle nostre prestazioni, di quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi, di quello che abbiamo mantenuto nelle gare: dna, sacrificio, umiltà, esaltazione delle nostre caratteristiche individuali e limitazioni degli avversari. Quella con l'Inter è una partita insidiosa, contro una grande squadra, ma vogliamo fare una partita da Pisa nello stesso tempo.

-Siete una squadra che fa bene la fase difensiva e poi ripartite...

È l'idea della gara, la fotografia di quello che hai detto. L'Inter ha grandissima qualità in tutti i reparti e ha fisicità, dovremo essere, ordinati, equilibrati, attenti, bravi a ripartire quando ce lo concederanno. Dovremo creare le preventive e cercare i presupposti per essere pericolosi anche noi.