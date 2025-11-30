Gilardino: “Inter forte in tutti i reparti. Questa è la nostra idea sulla gara”

FC Inter 1908
Le parole dell'allenatore del Pisa prima della sfida contro l'Inter nella gara delle 15
Eva A. Provenzano
Alberto Gilardino, allenatore del PISA, su DAZN, ha parlato prima della partita contro i nerazzurri. Queste le parole dell'allenatore sulla squadra rivale e sulle caratteristiche dei suoi uomini:

«Siamo un po' figli delle nostre prestazioni, di quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi, di quello che abbiamo mantenuto nelle gare: dna, sacrificio, umiltà, esaltazione delle nostre caratteristiche individuali e limitazioni degli avversari. Quella con l'Inter è una partita insidiosa, contro una grande squadra, ma vogliamo fare una partita da Pisa nello stesso tempo. 

-Siete una squadra che fa bene la fase difensiva e poi ripartite...

È l'idea della gara, la fotografia di quello che hai detto. L'Inter ha grandissima qualità in tutti i reparti e ha fisicità, dovremo essere, ordinati, equilibrati, attenti, bravi a ripartire quando ce lo concederanno. Dovremo creare le preventive e cercare i presupposti per essere pericolosi anche noi. 

(Fonte: DAZN)

