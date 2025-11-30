Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Pisa-Inter, Petar Sucic ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio del match:
news
Sucic: “Con Milan e Atletico avremmo meritato di più. Chivu? Non parliamo tanto ma…”
"Non è bello perdere due partite di fila così. Sappiamo che abbiamo giocato bene e che avremmo meritato di più, questo ci dà fiducia per le prossime partite.
Dobbiamo lavorare e migliorare, dobbiamo rimanere concentrati perché siamo a novembre e ci sono ancora tante partite da giocare. Dobbiamo andare avanti così e dare tutto per vincere le partite"
"Chivu? Non parliamo tanto, cerco di dare il massimo, a volte riesco e dare il mio contributo, a volte no. Devo rimanere concentrato, so che devo migliorare però continuerò a lavorare"
