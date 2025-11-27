FC Inter 1908
Marino: “Inter, nessun campanello d’allarme. Anche con l’Atletico prestazione convincente”

Marino: "Inter, nessun campanello d'allarme. Anche con l'Atletico prestazione convincente"
Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre di Udinese e Genoa, ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della sconfitta in Champions
Marco Macca
Intervistato da TMW, Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre di Udinese e Genoa, ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della sconfitta dei nerazzurri in Champions League contro l'Atletico Madrid:

"Contro il Milan ha perso immeritatamente, anche ieri contro l’Atletico Madrid l’Inter ha giocato una prestazione convincente".

Due sconfitte in altrettante partite. Campanello d’allarme?

—  

“No. Le prestazioni comunque ci sono state, soprattutto nel derby dove è stato parato un rigore”.

Chi vincerà lo Scudetto?

—  

“C’è molto equilibrio. Il Bologna esprime un ottimo calcio, è la sorpresa Insieme alla Roma. Spero che entrambe possano lottare fino alla fine insieme a Napoli, Inter e Milan”.

(Fonte: TMW)

