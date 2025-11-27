Intervistato da TMW, Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre di Udinese e Genoa, ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della sconfitta dei nerazzurri in Champions League contro l'Atletico Madrid:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Marino: “Inter, nessun campanello d’allarme. Anche con l’Atletico prestazione convincente”
news
Marino: “Inter, nessun campanello d’allarme. Anche con l’Atletico prestazione convincente”
Pasquale Marino, ex allenatore tra le altre di Udinese e Genoa, ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della sconfitta in Champions
"Contro il Milan ha perso immeritatamente, anche ieri contro l’Atletico Madrid l’Inter ha giocato una prestazione convincente".
Due sconfitte in altrettante partite. Campanello d’allarme?—
“No. Le prestazioni comunque ci sono state, soprattutto nel derby dove è stato parato un rigore”.
Chi vincerà lo Scudetto?—
“C’è molto equilibrio. Il Bologna esprime un ottimo calcio, è la sorpresa Insieme alla Roma. Spero che entrambe possano lottare fino alla fine insieme a Napoli, Inter e Milan”.
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA