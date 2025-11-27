Javier Zanetti ripercorre la stagione del Triplete al canale FantaLab su YouTube: ecco le parole del vicepresidente dell’Inter

“Primo impatto con Mourinho? Ero a Fiumicino, stavo andando in Argentina in vacanza. Mi suona il telefono, numero portoghese che non avevo, era Mourinho. Mi ha detto che aveva firmato con l’Inter e che sarei stato il suo capitano, parlava già perfettamente italiano. Molto preparato, molto capace, grandissima personalità. Ci dicevamo tutto e di più per il bene del gruppo.

Quello era un gruppo che al di là della bravura di tutti in campo, era un gruppo di uomini. C’era una difficoltà, si sistemava tutti insieme e si andava avanti. C’è la chat del Triplete, ci sentiamo ancora, abbiamo scritto una pagina di storia del club. La famosa frase ‘zero tituli’ lui la dice 3 mesi prima che finisse tutta la stagione. Poteva succedere qualsiasi cosa, lui era talmente convinto e ci ha trasmesso questa convinzione, era molto credibile. Quello che diceva, lui lo faceva e il gruppo ha risposto alla grande.

Dopo che pareggiamo a Firenze, torniamo in treno delusi. Tutti erano a terra i miei compagni. Io andavo avanti e indietro per il treno a dire che non era finita: ero convinto potesse succedere quello che è successo.

La finale di Champions è una cosa unica, ce l’ho negli occhi, nel cuore, ho ancora in mente l’immagine del riscaldamento. Noi senza dirci nulla avevamo pensato di non poter deludere tutta quella gente che c’era. La sera prima chiaramente non vedi l’ora che arrivi la partita".