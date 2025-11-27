FC Inter 1908
Zanetti svela: “Una sola gara da rigiocare con l’Inter? Scelgo questa”

858 presenze con la maglia dell’Inter per l’ex capitano Javier Zanetti: ecco la gara che rigiocherebbe se dovesse scegliere
858 presenze con la maglia dell’Inter per l’ex capitano Javier Zanetti, oggi presidente del club. Ma quale gara rigiocherebbe? Ecco la sua risposta al canale FantaLab su YouTube:

“Rigiocherei quella della notte di Madrid. In quella facevo 700 partite con la maglia dell’Inter. Il significato: una gara di Champions, da capitano, riportarla dopo 45 anni dall’ultima finale. Una finale molto emozionante per tutto il gruppo”.

