858 presenze con la maglia dell’Inter per l’ex capitano Javier Zanetti, oggi presidente del club. Ma quale gara rigiocherebbe? Ecco la sua risposta al canale FantaLab su YouTube:
Zanetti svela: “Una sola gara da rigiocare con l’Inter? Scelgo questa”
“Rigiocherei quella della notte di Madrid. In quella facevo 700 partite con la maglia dell’Inter. Il significato: una gara di Champions, da capitano, riportarla dopo 45 anni dall’ultima finale. Una finale molto emozionante per tutto il gruppo”.
