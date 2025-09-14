Seconda sconfitta nelle prime tre giornate di campionato per i nerazzurri, che cadono anche contro la Juventus

Fabio Alampi Redattore 14 settembre - 03:00

Pasquale Marino, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter sul campo della Juventus: "La Juve ha dato un buon segnale al campionato. Il Napoli è la squadra più completa e si è rinforzata".

Come interpreta la sconfitta dell'Inter?

"È ancora presto. La prestazione è stata è positiva. L'Inter ha fatto una buona gara. Non è ancora il momento di fare le valutazioni definitive. Il pareggio sarebbe stato più giusto".

Per Chivu è un anno importante.

"A Parma ha fatto un bel lavoro. Ora sicuramente c'è un po' di differenza. Sostituisce un allenatore che ha vinto, non è facile. Ma ha delle idee".

Chi è l'anti Napoli?

"Per quello che ha fatto ieri dico Juventus. Ma sappiamo bene che è ancora presto. Devono entrare in gioco i calciatori più importanti".