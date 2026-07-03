"La Francia è equilibrata, ha un grande potenziale offensivo, tante individualità e un bel gioco", dice Djorkaeff

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 22:32)

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Youri Djorkaeff, ex Inter e attuale consigliere del presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del rendimento della Francia ai Mondiali:

«La Francia è equilibrata, ha un grande potenziale offensivo, tante individualità e un bel gioco. La Coppa si vince con la squadra, con calciatori forti in campo e in panchina: Deschamps li ha».

Mbappé è al top in carriera?

«Ha avuto una stagione nella quale ha segnato tanto, ma al Real Madrid non ha vinto trofei. Vedo che ha fame e voglia di entrare nella storia. Da capitano sta facendo tutti gli sforzi necessari perché la Francia vinca».

Può battere il record di 13 gol in un Mondiale di Fontaine?

«Come ha detto Kylian, lui ha segnato 3 reti in finale in Qatar e abbiamo perso. Alla fine non conta molto chi fa gol perché in questa Francia tutti possono riuscirci: contro la Norvegia Dembélé e Doué lo hanno dimostrato. L’importante è vincere».

Il Fenomeno Ronaldo, a L’Équipe ha detto che Mbappé sembra lui al 100% della forma.

«Sì, è un paragone giusto e se lo dice il Fenomeno, è vero. Magari la differenza tra i due è che Mbappé ha grandi giocatori attorno, mentre Ronaldo doveva fare tutto da solo... C’ero io dietro, ma lui andava a destra, a sinistra e poi segnava. Era un Fenomeno (ride, ndr ). Per Kylian è un bel complimento e se lo sta meritando».

Le piace Olise da trequartista?

«Molto. Didier ha avuto una bella intuizione mettendolo dietro la punta, con Dembélé sulla destra: Olise ha tecnica, eleganza e visione di gioco. In questo ruolo in passato sono stati utilizzati giocatori fisici, ma è bello che il 10 sia un calciatore che fa “magie”».

La Francia ora è la favorita?

«Sì. Oltre a grandi giocatori, la squadra ha umiltà, rispetto della partita e dell’avversario. Era facile ‘gasarsi’ perché a New York tanti tifano per i Bleus, ma sono stato nello spogliatoio dopo la vittoria con la Svezia e tutti hanno i piedi per terra. Vogliono portare a termine la loro missione».