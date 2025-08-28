Direttamente da Nyon il presidente nerazzurro ha commentato il calendario dei nerazzurri e ha parlato del futuro del centrocampista turco

Alessandro De Felice Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 20:27)

Dopo il sorteggio della fase campionato di Champions League, direttamente da Nyon il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha commentato il calendario dei nerazzurri e le avversarie, ma non solo, ai microfoni di TRT Spor.

Un commento sul sorteggio dell’Inter?

“È un girone impegnativo, ma lo sono tutti i gironi della Champions con la nuova formula. L’importante è affrontare le avversarie nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche”.

Futuro Taremi?

“Lui deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione".

Calhanoglu?

"Bilancio positivo? Assolutamente si. È stato un’esperienza bellissima con noi. Grazie al suo apporto e la sua esperienza abbiamo fatto 4 anni splendidi e continueremo a farlo perché quest’anno sarà importante il suo apporto. Calhanoglu è un giocatore importante, presente e futuro dell'Inter”.

Due finali negli ultimi tre anni?

“Evidentemente il livello era molto alto, ma l’importante era arrivare perché si fa fatica ad arrivare a giocare una finale”.