FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e futuro”

news

Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e futuro”

Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e futuro” - immagine 1
Direttamente da Nyon il presidente nerazzurro ha commentato il calendario dei nerazzurri e ha parlato del futuro del centrocampista turco
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo il sorteggio della fase campionato di Champions League, direttamente da Nyon il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha commentato il calendario dei nerazzurri e le avversarie, ma non solo, ai microfoni di TRT Spor.

Un commento sul sorteggio dell’Inter?

“È un girone impegnativo, ma lo sono tutti i gironi della Champions con la nuova formula. L’importante è affrontare le avversarie nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche”.

Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e futuro”- immagine 2
Getty

Futuro Taremi?

“Lui deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione".

Calhanoglu?

"Bilancio positivo? Assolutamente si. È stato un’esperienza bellissima con noi. Grazie al suo apporto e la sua esperienza abbiamo fatto 4 anni splendidi e continueremo a farlo perché quest’anno sarà importante il suo apporto. Calhanoglu è un giocatore importante, presente e futuro dell'Inter”.

Due finali negli ultimi tre anni?

“Evidentemente il livello era molto alto, ma l’importante era arrivare perché si fa fatica ad arrivare a giocare una finale”.

Leggi anche
Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e...
Sky – Inter ha ancora almeno 20mln in cassa ma è stra-sicura di essere a posto. E a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA