Dopo il sorteggio della fase campionato di Champions League, direttamente da Nyon il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha commentato il calendario dei nerazzurri e le avversarie, ma non solo, ai microfoni di TRT Spor.
Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e futuro”
Un commento sul sorteggio dell’Inter?
“È un girone impegnativo, ma lo sono tutti i gironi della Champions con la nuova formula. L’importante è affrontare le avversarie nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche”.
Futuro Taremi?
“Lui deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione".
Calhanoglu?
"Bilancio positivo? Assolutamente si. È stato un’esperienza bellissima con noi. Grazie al suo apporto e la sua esperienza abbiamo fatto 4 anni splendidi e continueremo a farlo perché quest’anno sarà importante il suo apporto. Calhanoglu è un giocatore importante, presente e futuro dell'Inter”.
Due finali negli ultimi tre anni?
“Evidentemente il livello era molto alto, ma l’importante era arrivare perché si fa fatica ad arrivare a giocare una finale”.
