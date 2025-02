Le parole del dirigente: "Se Conte prende sei punti di vantaggio sui nerazzurri a marzo con la Champions in ballo per l'Inter sarà difficile"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Pierpaolo Marino , dirigente, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte in ottica scudetto: «L'allenatore ha saputo gestire le prime situazioni e i primi campanelli d'allarme. Tra squadra e tecnico c'è un'intesa completa: hanno saputo isolarsi rispetto a quelle che erano le ingerenze societarie dell'anno scorso. Non vedo grandi difficoltà, non credo ci saranno motivi di conflitto o situazioni che possono sgretolare questo gruppo granitico. Dirò di più».

«Solo se il Napoli dovesse vincere e mettersi a sei punti. Altrimenti, se ipotizzi un pareggio, non cambia nulla e il duello andrà per le lunghe. All'Inter però auguriamo che sia avanti nelle coppe e che, a quel punto, si dedichi con più passione alla Champions. Se Conte prende sei punti di vantaggio sui nerazzurri a marzo con la Champions in ballo per l'Inter sarà difficile rosicchiare quel vantaggio al Napoli».