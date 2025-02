"Da oggi Inzaghi inizierà a ragionare sulla formazione da mandare in campo lunedì, con una certezza: Dumfries, diffidato e ammonito nel derby, sarà squalificato e sarà sostituito con ogni probabilità da Darmian. In difesa potrebbe tornare titolare Pavard, rimasto in panchina nella trasferta del Franchi come Acerbi: il centrale, ormai recuperato, proverà a insidiare De Vrij. A cambiare rispetto alla partita di giovedì sarà il centrocampo: Barella ritroverà il posto da titolare accanto a Calhanoglu, mentre si profila un ballottaggio sul centrosinistra tra Zielinski e Mkhitaryan. L’armeno, apparso stanco nel recupero della gara con i viola, è partito dall’inizio nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions e non rifiata da Inter-Empoli del 19 gennaio", aggiunge il quotidiano.