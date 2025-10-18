Beppe Marotta , presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma di stasera: "Mi aspetto una partita positiva, ho riscontro di quanto hanno fatto i nostri giocatori in questi giorni: c'è condizionamento forte dal fatto che sono tornati alla spicciolata, ma per il resto di partita in partita la squadra ha trovato convinzione sempre più forte. Sono fiducioso della bella prestazione per stasera, poi quando arriva arriva anche il risultato positivo.

Scontri diretti? Se guardiamo le statistiche è un dato che va invertito, ma il campionato è equilibrato ma siamo in una fase molto interlocutoria: la cosa importante è ripetere prestazioni positive e vedo una certa crescita. Chivu? Mi è piaciuta la tranquillità con cui ha gestito la pressione che arrivava dall'esterno, critiche eccessive non conoscendo la persona e l'allenatore. Noi eravamo tranquilli e l'abbiamo trasmesso a lui: non abbiamo dovuto fare nessun ragionamento. E' un professionista molto esperto, sa gestire le pressioni: non è stata una scelta occasionale ma molto ponderata".