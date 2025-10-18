Marotta: “Difficile fare una previsione su cammino in Europa. L’obiettivo…”

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della gara contro la Roma. Queste le parole del numero uno nerazzurro: «Siamo in una fase interlocutoria del campionato e l'importante è dare continuità a quello che sappiamo fare. Sono ottimista, possiamo fare una bella prestazione contro una sqiadra forte che non a caso è prima in classifica».

Abbiamo creato un modello che risponde ad obiettivi sportivi ma dobbiamo centrare anche il concetto di sostenibilità finanziaria. Competere in CL e Mondiale per Club ci ha facilitato nei ricavi. Lo scenario europeo offre chiariamente di più, ma dobbiamo tenere conto anche della parte sportiva e quindi dobbiamo portare avanti anche il campionato italiano. L'obiettivo è chiudere in utile anche l'anno prossimo, difficile indovinare oggi quale sarà il nostro percorso in Europa. Il format è particolare e quindi è tutto da vedere. L'obiettivo è fare il massimo da un punto di vista sportivo e anche sal punto di vista dei ricavi.