Intervenuti nel post partita di Dazn di Torino-Napoli, il Cholito Giovanni Simeone e Kristjan Asllani hanno parlato così.
news
Simeone: “Battuta la squadra più forte d’Italia”. Asllani: “Assist all’Inter? Stasera…”
Esordisce Simeone, l'autore del gol: "Per me è stata una partita speciale, portare a casa tre punti in una partita così difficile. Sono contento per come ho giocato, ho vissuto un sacco di emozioni, abbiamo vinto contro la squadra migliore d'Italia e sono contento, abbiamo giocato da Torino. Sono contento per il gol, non è facile fare gol al Napoli, oggi si è visto un bell'ambiente"
Asllani aggiunge: "Oggi era importante portare punti a casa, c'è stato un grande rammarico con la Lazio, abbiamo parlato in settimana. Siamo veramente contenti, c'è un grande pubblico che canta oggi, siamo soddisfatti. Ho aiutato l'Inter? Sì dai però è brutto dire così, ho rispetto per tutte le squadre. Se i ragazzi dell'Inter saranno contenti mi manderanno qualche messaggio, faccio l'in bocca al lupo per stasera, guarderò la partita ma penso al Torino"
© RIPRODUZIONE RISERVATA