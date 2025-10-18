Simeone: “Battuta la squadra più forte d’Italia”. Asllani: “Assist all’Inter? Stasera…”

Esordisce Simeone, l'autore del gol: "Per me è stata una partita speciale, portare a casa tre punti in una partita così difficile. Sono contento per come ho giocato, ho vissuto un sacco di emozioni, abbiamo vinto contro la squadra migliore d'Italia e sono contento, abbiamo giocato da Torino. Sono contento per il gol, non è facile fare gol al Napoli, oggi si è visto un bell'ambiente"