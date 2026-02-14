FC Inter 1908
Thuram: “Vogliamo vincere per continuare il percorso. Io vs Bremer? No, è Inter-Juve”

Cresce l'attesa per Inter-Juventus: ecco le parole di Marcus Thuram ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus, Marcus Thuram ha parlato così del match di San Siro:

"Vogliamo vincere, giochiamo in casa, vogliamo prendere i tre punti per continuare il percorso. Chivu non ci ha chiesto niente di diverso. Bremer? Non c'è un duello, è Inter-Juve e vogliamo portare a casa i tre punti. Khephren e Lilian in tribuna che tifano Juve? A me non cambia niente, è la prima volta che vengono a vedermi entrambi"

