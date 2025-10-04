Hernanes e la metafora del pane su Chivu: “E su Pio Esposito ho questa sensazione”

Hernanes, opinionista Dazn, ha fatto un esempio chiaro per far capire l'importanza del turnover utilizzato da Chivu

Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Cremonese, Hernanes ha parlato così del turnover di Chivu:

Hernanes: "Ci sono tante competizioni, è importante che la rosa partecipi e tutti si sentano utili. Il turnover è una strategia di Chivu, non può cambiare modulo e gioco, così cambia la gestione dei giocatori.

Sono entrato in una cucina del ristorante e mi hanno fatto vedere il pane che era lievitato bene ma ho notato anche altri panini non lievitati. Ecco, è importante che tutti i giocatori lievitino bene, serve la temperatura giusta per farlo e per questo Chivu usa questa strategia"

Gol di Pio Esposito? — "Ho questa sensazione, se gioca titolare o dalla panchina dimostra sempre di essere determinante. Lo vedo pronto e forte, trova gli spazi anche dove non ci sono. Sono già quasi innamorato di lui"

Su Bastoni — "In Italia le difese hanno sempre fatto la differenza, in Italia vince chi subisce meno. Adesso i difensori contribuiscono più in attacco, non è più un calcio posizionale. I tre difensori dell'Inter aiutano, ci sono difensori che arrivano in attacco e fanno bene, altrimenti la squadra è zoppa"

L'Inter gioca il miglior calcio del campionato? — "L'Inter segna in tutti i modi, attacca da tutti i lati. Tutte le squadre si muovono dal basso ma in poche lo fanno come l'Inter. Chi fa questi fraseggi? Per me loro giocano il calcio migliore, giocano meglio in tutte le fasce del campo"