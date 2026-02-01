L'Inter vince 2-0 sul campo della Cremonese , decidono i gol di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. Ecco le parole di Beppe Marotta a Sky Sport dopo il match, in particolare sull'episodio che ha visto coinvolto Audero.

"Gesto insulso, una situazione che non ho mai vissuto in tanti anni di carriera. Gesto clamoroso per l'antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato, aspettiamo le indagini ma quello che pensiamo lo pensano tutti i tifosi. Abbiamo il dovere di fare cultura, prevenire queste situazioni. Condanniamo questo gesto straordinario, diciamo grazie alla professionalità di Audero perché questa partita è potuta giungere alla fine".