A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Perché no una rivoluzione della rosa? Perché questo il nostro è un processo evolutivo, non volevamo fare una rivoluzione. Volevamo cambiare modello e renderlo più giovane, quello che conta è che l'età media dei cinque ragazzi che sono arrivati è di 21.4 ed è questo il percorso che abbiamo intrapreso in questo nuovo modello. Qualcosa in difesa? Per adesso il reparto difensivo sia numericamente che come qualità, secondo noi è positivo per le ambizioni e le competizioni".