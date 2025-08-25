A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Perché no una rivoluzione della rosa? Perché questo il nostro è un processo evolutivo, non volevamo fare una rivoluzione. Volevamo cambiare modello e renderlo più giovane, quello che conta è che l'età media dei cinque ragazzi che sono arrivati è di 21.4 ed è questo il percorso che abbiamo intrapreso in questo nuovo modello. Qualcosa in difesa? Per adesso il reparto difensivo sia numericamente che come qualità, secondo noi è positivo per le ambizioni e le competizioni".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Marotta: “Difesa? Penso resteremo così a meno di uscite. Lookman? Atalanta non lo cede e quindi…”
news
Marotta: “Difesa? Penso resteremo così a meno di uscite. Lookman? Atalanta non lo cede e quindi…”
Le dichiarazioni del presidente nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino
"Per adesso non prevediamo colpi eclatanti, vediamo se c'è qualche giocatore in uscita lo sostituiremo, ma per adesso continueremo così. Come si è passati da una ricerca di un attaccante al centrocampista? Perché noi riteniamo che dobbiamo cercare di cogliere le opportunità. C'è stata questa opportunità di avere un giocatore che poteva adattarsi a quelle che erano le esigenze dell'allenatore. Poi l'Atalanta ha scelto di non metterlo sul mercato e quindi questa operazione non ha potuto trovare gli spunti per una negoziazione. Il cambio di strategia, tornando a quel punto a investire sui giovani, è stato fatto in pieno accordo con l'area tecnica".
(Dazn)
© RIPRODUZIONE RISERVATA