Matteo Pifferi Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 20:36)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Torino, Giuseppe Marotta ha parlato così del match di San Siro:

"Qual è l'obiettivo? L'Inter parte come ogni anno rispettando la storia e i colori di questo glorioso club, lotteremo contro avversari di valore ma daremo il massimo con l'obiettivo di raggiungere trofei"

Da Lookman a Diouf: perché questo cambio? L'Inter prenderà un difensore?

"Partiamo da una considerazione forte: abbiamo rinunciato a richieste di vendita per i nostri migliori giocatori, è un atto di forza. Abbiamo cercato opportunità ma non si possono più fare pazzie, abbiamo comunque colto opportunità. Non nego che abbiamo parlato di Lookman ma l'Atalanta aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato. Ci siamo focalizzati su un nuovo modello di investire sui giovani, abbiamo aggregato 4 giovani più uno del nostro settore giovanile. Da 29 anni di età media generale a 21 dei nuovi acquisti, stiamo modellando la rosa in sintonia con i programmi del club e della proprietà"

Dobbiamo aspettarci un acquisto di un difensore?

"Non siamo alla ricerca di un difensore perché non abbiamo l'esigenza. Manca una settimana, vedremo se ci sono opportunità ma non ne intravedo. La squadra è forte e competitiva, in difesa abbiamo elementi di garanzia, può succedere che un giocatore voglia andare via e nel caso lo sostituiremo. Non prevedo cambiamenti radicali"

Cosa vi ha convinto di Chivu?

"Giustamente abbiamo identificato il profilo di allenatore adatto al nostro modello, abbiamo ritrovato in Chivu quelle componenti che cercavamo, il senso di appartenenza, il fatto di aver allenato con successo e titoli il settore giovanile dell'Inter, la mentalità che si sposava con la nostra filosofia. Fabregas era uno dei candidati, un'azienda cerca diversi candidati, poi ne sceglie uno"

Quest'Inter è più forte?

"Non lo so, il cambiamento dell'allenatore porta a cambi anche nel lavoro quotidiano e mi manca la comparazione con i competitor. Il Napoli è la squadra più forte e deve difendere lo scudetto, noi siamo obbligati a recitare un ruolo da protagonisti, la squadra è forte"

Calo di Thuram nel 2025: Bonny è uno stimolo?

"Thuram ha avuto anche piccoli fastidi muscolari, non era mai al 100% ma ha voluto giocare partite perché doveva farlo. Abbiamo assistito ad una performance non alla pari dell'anno precedente, l'attacco dà la possibilità a Chivu di gestire i cambi, non ci sono tante partite come l'anno scorso e il turnover sarà più frequente"