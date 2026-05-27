"La battaglia con l'Inter è appena iniziata, adesso vediamo l'inchiesta sugli arbitri. Considero incredibile che l'inchiesta Doppia Curva sia finita così. Doppia Curva racconta un disastro delle milanesi, che sono, come la città, il centro del male italiano. La città è il centro del male italiano. Dal riciclaggio, del potere criminale. Oggi la città più mafiosa d'Italia è Milano, la città più corrotta d'Italia non è Roma, è Milano. Milano con le sue dinastie politiche, spesso tra le peggiori, con la sua imprenditoria ambigua, ha fermato il Paese. La locomotiva è finita con Pirelli, con la grande imprenditoria lombarda, assolutamente che ha fondato l'economia italiana, la migliore, forse. Ma non esiste che in questo momento Milano non abbia questo racconto, cioè quell'inchiesta, l'inchiesta doppio curva finita con una sentenza fragile, insomma, particolarissima nella sua singolarità.