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Saviano: “Battaglia con l’Inter appena iniziata. Milano città più mafiosa d’Italia. Incredibile che…”
Ospite di Radio Radicale al Salone del Libro, Roberto Saviano ha parlato nuovamente in termini molto pesanti nei confronti dell'Inter
"La battaglia con l'Inter è appena iniziata, adesso vediamo l'inchiesta sugli arbitri. Considero incredibile che l'inchiesta Doppia Curva sia finita così. Doppia Curva racconta un disastro delle milanesi, che sono, come la città, il centro del male italiano. La città è il centro del male italiano. Dal riciclaggio, del potere criminale. Oggi la città più mafiosa d'Italia è Milano, la città più corrotta d'Italia non è Roma, è Milano. Milano con le sue dinastie politiche, spesso tra le peggiori, con la sua imprenditoria ambigua, ha fermato il Paese. La locomotiva è finita con Pirelli, con la grande imprenditoria lombarda, assolutamente che ha fondato l'economia italiana, la migliore, forse. Ma non esiste che in questo momento Milano non abbia questo racconto, cioè quell'inchiesta, l'inchiesta doppio curva finita con una sentenza fragile, insomma, particolarissima nella sua singolarità.
Che pure ha mostrato una complicità, insomma: urla, indignazione, visione. Quindi io spero che da lì parta prima o poi, nonostante la forza manipolatoria di certe squadre, sull'informazione soprattutto, ma spero che parta, e sono certo che sarà così, una forma di indagine molto più approfondita. Poi la tifoseria è cieca. Il tifoso, lo sono anche io, vuole solo vincere. Ma la squadra dell'Inter merita molto di più che questa proprietà, che questi comportamenti".
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