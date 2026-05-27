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Inter, Bonny: “Speriamo di vincere ancora. Champions? Ci riproveremo. Sono determinato a…”
Intervenuto ai microfoni di Onefootball, Ange-Yoan Bonny ha analizzato la straordinaria stagione dell'Inter. L'unico neo, come sottolinea l'attaccante nerazzurro, è il percorso Champions della squadra di Chivu che si è arrestato ai playoff contro il Bodo.
"Penso che quest'anno ce lo siamo meritato, visti tutti i sacrifici e le ore di duro lavoro che abbiamo dedicato ogni giorno. E siamo contenti di questi due titoli. Avremmo potuto puntare anche alla Champions League, forse, ma questo accadrà negli anni a venire. Siamo comunque già molto soddisfatti dei due titoli vinti e speriamo di vincerne altri. È stata una stagione arricchente, una stagione di apprendimento. È la mia prima stagione e mi ha insegnato molto per il futuro. Sono determinato a fare molto meglio l'anno prossimo, vedremo".
(Onefootball)
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