"Penso che quest'anno ce lo siamo meritato, visti tutti i sacrifici e le ore di duro lavoro che abbiamo dedicato ogni giorno. E siamo contenti di questi due titoli. Avremmo potuto puntare anche alla Champions League, forse, ma questo accadrà negli anni a venire. Siamo comunque già molto soddisfatti dei due titoli vinti e speriamo di vincerne altri. È stata una stagione arricchente, una stagione di apprendimento. È la mia prima stagione e mi ha insegnato molto per il futuro. Sono determinato a fare molto meglio l'anno prossimo, vedremo".