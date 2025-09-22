Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, è tornato così su Inter-Sassuolo di ieri sera commentando la prestazione di Francesco Pio Esposito : "In quest'atmosfera surreale e insopportabile di sciopero del tifo in cui si vede la partita con meno partecipazione del teatro, c'è un giocatore che strappa applausi e tutti attendono l'ovazione per il primo gol che non è ancora arrivato.

Il giocatore è Pio Esposito: un po' frenetico in avvio, ma ha sempre grandi intuizioni, sia che provi l'assist che vada alla conclusione. Nel secondo tempo c'è una girata, sarebbe stato il primo gol in campionato con l'Inter, sarebbe stato tutto bello per essere vero".