Le dichiarazioni del dirigente nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Ajax-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Ajax-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro: "Le sensazioni sono quelle di un pizzico di orgoglio di dire che l'Inter è la società italiana che rappresenta meglio il nostro calcio, è la settima edizione consecutiva che siamo presenti e questo è motivo di grande orgoglio per tutti. Si ricomincia in una competizione strana, il Psg al 70esimo era addirittura eliminata lo scorso anno. Qusto dimostra come tutte le partite hanno una importanza notevole".

"Stadio? Passaggio molto importante ed è importante avere uno stadio che risponda a determinati requisiti di modernità. Avete visto che comodità questo stadio. In Italia siamo fanalino di coda e bisogna adeguarsi. La giunta ha approvato, ora attendiamo il Consiglio Comunale, speriamo bene".

