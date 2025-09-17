Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Ajax-Inter, Clarence Seedorf ha parlato così del nuovo corso dell'Inter con Chivu:

"Ogni anno lo sport ti dà la possibilità di rifarti con gli stessi obiettivi ma con nuovi stimoli. L'Inter non l'ha giocata la finale, non era l'Inter. Ha perso male ma deve ricominciare ora un'altra stagione.