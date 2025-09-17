Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Ajax-Inter, Clarence Seedorf ha parlato così del nuovo corso dell'Inter con Chivu:
Seedorf: “Sommer e Calha? Ecco cosa penso. 5-0 PSG? Quando mi chiedono di Istanbul…”
"Ogni anno lo sport ti dà la possibilità di rifarti con gli stessi obiettivi ma con nuovi stimoli. L'Inter non l'ha giocata la finale, non era l'Inter. Ha perso male ma deve ricominciare ora un'altra stagione.
Sommer? Gli errori li fanno tutti, non puoi disfare una squadra perché uno sbaglia, bisogna reagire, Sommer merita credito"
"Quando mi chiedono di Istanbul, ossia della finale di Champions, dico che mi ricordo molte cose. Bisogna avere la capacità di trovare le motivazioni, ci pensi per una settimana, prima di andare in vacanza ma poi riparti. Lo sportivo guarda sempre avanti, ci sono nuovi obiettivi, prendo il rammarico e lo trasformo.
Calhanoglu? Mi piace molto ma nelle partite più importanti gli manca un qualcosa, lui può fare ancora un salto di qualità e prendere in mano la squadra nelle grandi partite. Poi in quel caso l'Inter cambierà faccia"
"Chivu lo conosco, mi sembra una persona solida con dei valori. Non importa come parli, quando sei una persona vera i giocatori lo capiscono"
