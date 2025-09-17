FC Inter 1908
Toni: “Reazione veterani Inter? Il Milan l’ha fatto, vediamo loro. Esposito è pronto e…”

Ecco le parole di Luca Toni ai microfoni di Prime Video pochi istanti prima del calcio d'inizio di Ajax-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Ajax-Inter, Luca Toni ha parlato così del nuovo corso dell'Inter:

"Adesso dipende solo dai giocatori, se sono grandi giocatori riusciranno a dimenticare Monaco. E' successo anche al Milan, da 3-0 a 3-3, quel gruppo era sano, bello e dopo due anni hanno rivinto. La squadra è forte, non sono partiti benissimo ma ha sempre l'occasione per rifarti.

Sono contento che giochi Pio Esposito, Yamal è un caso a parte ma Pio è pronto, ha una grande occasione, ha fatto bene al Mondiale, sono contento che abbiamo un attaccante italiano titolare. Calhanoglu ha avuto un'estate particolare ma è stato fondamentale contro la Juventus, è l'uomo del quale l'Inter non può farne a meno"

