Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato così della questione San Siro:
news
Marotta: “Preoccupato per San Siro. Oggi vittoria importante, Inter sta migliorando e…”
"Sono un po' preoccupato come presidente dell'Inter e come uomo di calcio, sta prendendo una china questa situazione dello stadio... La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale a livello europeo e mondiale, sapete benissimo che San Siro non è più in grado di ospitare la finale di Champions, di partecipare ad Euro 2032. Inter e Milan sono due eccellenze, rappresentano Milano a tutto tondo e hanno l'esigenza di avere uno stadio funzionale e moderno, un punto di ritrovo per i tifosi, al di là di aspetti economici. Il dibattito si è aperto e tanti politici di 30 anni fa dimostrano di non capire la richiesta dei club, con investimenti privati. Tutto è nelle mani del Consiglio comunale, il lavoro del Sindaco è notevole, spero e auspico che la città di Milano sia sensibile a capire che c'è bisogno di una struttura moderna, nuova e al pari dei tempi"
Rischio che Inter e Milan lascino San Siro e vadano fuori da Milano?
"Assolutamente sì, dobbiamo risolvere il problema. La priorità è rimanere nel Comune di Milano, se non fosse così dovremmo trovarla fuori da Milano, questo a malincuore perché abbiamo esigenze da colmare anche se ci sentiamo legati a Milano. Avere uno stadio nuovo vuol dire andare al pari coi nostri competitor"
Commento su Inter-Sassuolo
"C'è grandissimo ottimismo, il cambio di allenatore comporta rischi nuovi, al di là della sconfitta con l'Udinese la squadra è migliorata e migliora di domenica in domenica, dimostrando di possedere qualità. Ci stiamo ricollocando dove meritavamo, portare a casa questa partita vuol dire avere una forte personalità"
Avversario più pericoloso in campionato?
"Il Napoli perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti. Il Napoli è il favorito assoluto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA