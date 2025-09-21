FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marotta: “Preoccupato per San Siro. Oggi vittoria importante, Inter sta migliorando e…”

news

Marotta: “Preoccupato per San Siro. Oggi vittoria importante, Inter sta migliorando e…”

Marotta: “Preoccupato per San Siro. Oggi vittoria importante, Inter sta migliorando e…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato così della questione San Siro ma anche su Inter-Sassuolo
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato così della questione San Siro:

"Sono un po' preoccupato come presidente dell'Inter e come uomo di calcio, sta prendendo una china questa situazione dello stadio... La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale a livello europeo e mondiale, sapete benissimo che San Siro non è più in grado di ospitare la finale di Champions, di partecipare ad Euro 2032. Inter e Milan sono due eccellenze, rappresentano Milano a tutto tondo e hanno l'esigenza di avere uno stadio funzionale e moderno, un punto di ritrovo per i tifosi, al di là di aspetti economici. Il dibattito si è aperto e tanti politici di 30 anni fa dimostrano di non capire la richiesta dei club, con investimenti privati. Tutto è nelle mani del Consiglio comunale, il lavoro del Sindaco è notevole, spero e auspico che la città di Milano sia sensibile a capire che c'è bisogno di una struttura moderna, nuova e al pari dei tempi"

Rischio che Inter e Milan lascino San Siro e vadano fuori da Milano?

"Assolutamente sì, dobbiamo risolvere il problema. La priorità è rimanere nel Comune di Milano, se non fosse così dovremmo trovarla fuori da Milano, questo a malincuore perché abbiamo esigenze da colmare anche se ci sentiamo legati a Milano. Avere uno stadio nuovo vuol dire andare al pari coi nostri competitor"

Commento su Inter-Sassuolo

"C'è grandissimo ottimismo, il cambio di allenatore comporta rischi nuovi, al di là della sconfitta con l'Udinese la squadra è migliorata e migliora di domenica in domenica, dimostrando di possedere qualità. Ci stiamo ricollocando dove meritavamo, portare a casa questa partita vuol dire avere una forte personalità"

Avversario più pericoloso in campionato?

"Il Napoli perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti. Il Napoli è il favorito assoluto"

Leggi anche
Luis Henrique: “Mi trovo bene in questa squadra. Ecco cosa mi chiede Chivu”
Chivu a InterTV: “Soddisfatto della prestazione, merito dei ragazzi. Sarebbe stato un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA