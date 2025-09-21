Marotta: “Preoccupato per San Siro. Oggi vittoria importante, Inter sta migliorando e…”

"Sono un po' preoccupato come presidente dell'Inter e come uomo di calcio, sta prendendo una china questa situazione dello stadio... La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale a livello europeo e mondiale, sapete benissimo che San Siro non è più in grado di ospitare la finale di Champions, di partecipare ad Euro 2032. Inter e Milan sono due eccellenze, rappresentano Milano a tutto tondo e hanno l'esigenza di avere uno stadio funzionale e moderno, un punto di ritrovo per i tifosi, al di là di aspetti economici. Il dibattito si è aperto e tanti politici di 30 anni fa dimostrano di non capire la richiesta dei club, con investimenti privati. Tutto è nelle mani del Consiglio comunale, il lavoro del Sindaco è notevole, spero e auspico che la città di Milano sia sensibile a capire che c'è bisogno di una struttura moderna, nuova e al pari dei tempi"