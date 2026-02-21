Marotta: “Lautaro? Andiamo cauti, ma è tenace e sicuramente proverà ad anticipare i tempi”

Beppe Marotta , presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce . Ecco le sue dichiarazioni: "Fastidio per il campo di Bodo? Dobbiamo adattarci al calendario e a questi terreni: non è un terreno bellissimo, anzi, ma la logica di far partecipare queste squadre porta anche a giocare su questi campi. Nessun commento particolare, se non il rammarico per l'infortunio di Lautaro: era difficile giocarci ma non è un'alibi.

Tranquilli non lo siamo ed è giusto non esserlo per rispetto di Lecce e Bodo: ma accanto alla tranquillità deve esserci forte determinazione. Queste partite non sono passeggiate: ci mancano alcuni giocatori, ma chi giocherà darà il massimo. Col Lecce bisogna avere forti motivazioni. Poi da domani si penserà a martedì.

Lautaro? E' il nostro capitano e lo è con grande merito: è rammaricato, sia al campo ieri che oggi ha manifestato la sua vicinanza e motivazione alla squadra. Normale che soffrirà: auspichiamo possa riprendere al più presto ma andiamo cauti perché un problema muscolare è sempre serio e dovremo vedere la reazione. Ma è tenace e sono certo che anticiperà i tempi".