Marotta: “Lautaro? Andiamo cauti, ma è tenace e sicuramente proverà ad anticipare i tempi”

Marotta: “Lautaro? Andiamo cauti, ma è tenace e sicuramente proverà ad anticipare i tempi” - immagine 1
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni: "Fastidio per il campo di Bodo? Dobbiamo adattarci al calendario e a questi terreni: non è un terreno bellissimo, anzi, ma la logica di far partecipare queste squadre porta anche a giocare su questi campi. Nessun commento particolare, se non il rammarico per l'infortunio di Lautaro: era difficile giocarci ma non è un'alibi.

Marotta: “Lautaro? Andiamo cauti, ma è tenace e sicuramente proverà ad anticipare i tempi”- immagine 2
Getty Images

Tranquilli non lo siamo ed è giusto non esserlo per rispetto di Lecce e Bodo: ma accanto alla tranquillità deve esserci forte determinazione. Queste partite non sono passeggiate: ci mancano alcuni giocatori, ma chi giocherà darà il massimo. Col Lecce bisogna avere forti motivazioni. Poi da domani si penserà a martedì.

Marotta: “Lautaro? Andiamo cauti, ma è tenace e sicuramente proverà ad anticipare i tempi”- immagine 3
Getty Images

Lautaro? E' il nostro capitano e lo è con grande merito: è rammaricato, sia al campo ieri che oggi ha manifestato la sua vicinanza e motivazione alla squadra. Normale che soffrirà: auspichiamo possa riprendere al più presto ma andiamo cauti perché un problema muscolare è sempre serio e dovremo vedere la reazione. Ma è tenace e sono certo che anticiperà i tempi".

