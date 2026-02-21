"Per noi è un'opportunità, l'Inter è la più forte, ha dimostrato di avere più qualità delle altre, dobbiamo mettere in campo l'orgoglio, la passione, è fondamentale che ci possa trascinare per una grande partita"

Coulibaly

"Non lo sottovaluto, lo metto quasi sempre dall'inizio. Ha caratteristiche importanti, è un giocatore di dinamismo e inizia a vedere la porta rispetto agli anni passati. Tra i due mediani, rispetto a Ramadani ha più capacità di inserimento per provare a far male agli avversari, abbiamo bisogno di inserimenti dei centrocampisti