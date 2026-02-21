FC Inter 1908
Di Francesco: “Inter la più forte in Italia. Fondamentale reggere per 60′ e poi…”

Le parole di Eusebio Di Francesco ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Lecce-Inter: ecco le sue dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Inter, Eusebio Di Francesco ha parlato così del match del Via del Mare:

"Per noi è un'opportunità, l'Inter è la più forte, ha dimostrato di avere più qualità delle altre, dobbiamo mettere in campo l'orgoglio, la passione, è fondamentale che ci possa trascinare per una grande partita"

Bella vittoria col Cagliari

"Se ci mettiamo lì dietro per non prenderle, diventa difficile contro l'Inter. Servirà coraggio ma anche mentalità, le partite poi dipendono anche dall'impatto sulla gara, reggere i primi 50-60' sarà fondamentale"

Coulibaly

"Non lo sottovaluto, lo metto quasi sempre dall'inizio. Ha caratteristiche importanti, è un giocatore di dinamismo e inizia a vedere la porta rispetto agli anni passati. Tra i due mediani, rispetto a Ramadani ha più capacità di inserimento per provare a far male agli avversari, abbiamo bisogno di inserimenti dei centrocampisti

