Giuseppe Marotta ha parlato di Lautaro Martinez e del KO dell'Inter contro il Bruges in Champions League a margine di un evento
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
A margine della presentazione di Alpha League, iniziativa della Lega Calcio Serie A con le scuole, tenutosi in Regione Lombardia, Giuseppe Marotta ha risposto brevemente ad alcune domande sull'Inter.
Non è un momento felice per i nerazzurri, dopo il KO a sorpresa contro il Bruges in Champions League - ancora 0 punti per la squadra di Chivu dopo due giornate - e con l'infortunio di Lautaro Martinez.
Le parole di Marotta, incalzato dai cronisti: "Ottimista nonostante Inter-Bruges? L'ottimismo fa parte della mia vita. Lautaro? Gli infortuni fanno parte del gioco. Confermata la fiducia a Malagò? Non parlo di queste cose"
© RIPRODUZIONE RISERVATA