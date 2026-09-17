Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per un motivo o per l'altro, l'affare non si è concretizzato e il matrimonio non si è celebrato. Ma era tutto praticamente chiuso per la 'marottata', come la definisce la Gazzetta dello Sport, che avrebbe anche potuto cambiare la storia recente dell'Inter. Ecco il racconto della rosea:

Getty Images

"Qualcuno aveva già "disegnato" Paulo Dybala vestito di nerazzurro. Molti sognavano di vedere l'argentino da interista a San Siro. I commercianti che si piazzano abitualmente fuori da Appiano Gentile avevano persino cominciato a vendere le magliette dell'Inter con stampato il nome dell'argentino con tanto di numero 21. Sembrava fatta, effettivamente: Dybala all'Inter. Un accordo confezionato quasi definitivamente sulla base di un contratto triennale con tanto di opzione per il quarto anno a circa 6 milioni netti per anno".

Getty Images

"E una "marottata" in pieno stile, l'idea di strappare - per di più alla Juventus - un parametro zero di livello assoluto da aggiungere al già completo parco attaccanti dei nerazzurri dell'epoca. Il tempo ha detto altro. E la Joya, una volta raggiunta la scadenza contrattuale con i bianconeri, decise di ripartire dalla Roma di Mourinho (...). Chissà come sarebbe cambiata la storia, se l'argentino avesse accettato l'Inter e non la Roma. Di certo c'è che, osservando il gruppo giallorosso di oggi e l'affiatamento con Malen, la scelta di Dybala non possa considerarsi sbagliata".

(Fonte: gazzetta.it)