Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Udinese-Inter, Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dei bianconeri, ha parlato così del match della Bluenergy Arena:
Tanti tifosi Inter a Udine, Inler: “Sembra di essere in trasferta? Si gioca 11 contro 11”
"Condoglianze alla famiglia Commisso, è una giornata difficile per la famiglia Fiorentina, da parte dell'Udinese facciamo le condoglianze. 10 anni dello stadio? E' un traguardo molto importante, l'Udinese ha lavorato sempre bene, cerchiamo di tenere l'asticella alta per fare bene ogni anno"
"Rinforzi in attacco? Abbiamo tanti attaccanti giovani, anche di prospettiva. Vogliamo dare opportunità anche a loro, Atta oggi farà la prima da titolare dopo l'infortunio, deve dimostrare di essere pronto"
"Meglio contro le big? Per me è importante fare questo step, ogni partita in Serie A è difficile, bisogna essere sempre pronti, se ti rilassi lo puoi pagare. Ci sono tanti ragazzi alla prima volta in Serie A, dobbiamo aiutarli a fare bene. Stiamo lavorando, cerchiamo di dare il massimo anche con le big"
"Sembra di giocare in trasferta? Si ma non importa, si gioca undici contro undici, i ragazzi devono farsi trovare pronti"
