Pagni: “Inter antagonista del Napoli. Esposito predestinato: ricordo quando…”

Marco Macca 

Intervistato da TMW, Danilo Pagni, scopritore di talenti e direttore sportivo, ex tra le altre di Ternana e Milan, ha toccato alcuni temi caldi, parlando anche di Inter:

“La vittoria della Juventus è un ottimo inizio: da qui a dire che è l’antagonista del Napoli però ce ne passa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Danilo Pagni, scopritore di talenti e direttore sportivo, ex tra le altre di Ternana e Milan.

Chi è l’antagonista del Napoli?

—  

“L’Inter e guai a pensare il contrario”.

Che effetto le fa vedere Gattuso in Nazionale?

—  

“Come amico di infanzia mi fa molto piacere. Da ragazzini ci allenavamo insieme e mai avrei pensato che diventasse allenatore della Nazionale. Sta andando a trovare tutte le squadre di A. Mi sembra una sorta di vescovo. Ma farà prevalere il suo pragmatismo. È stato un gioco del destino. È un predestinato da quando era piccolo. Porterà l'Italia al Mondiale".

Lei ha sempre parlato di Pio Esposito, da anni.

—  

“Un predestinato. Un talento. Ricordo che un giorno in occasione di una partita dell'Inter Under 14 stava giocando e alcuni genitori dicevano che era all’Inter solo perché c’erano i fratelli. Dissi a quello del bar di non dare più da bere a queste persone. Ha dimostrato resilienza. Brava l’Inter ad aspettarlo”.

(Fonte: TMW)

