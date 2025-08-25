Intervistato da TMW, Danilo Pagni, scopritore di talenti e direttore sportivo, ex tra le altre di Ternana e Milan, ha toccato alcuni temi caldi, parlando anche di Inter:
Pagni: “Inter antagonista del Napoli. Esposito predestinato: ricordo quando…”
“La vittoria della Juventus è un ottimo inizio: da qui a dire che è l’antagonista del Napoli però ce ne passa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Danilo Pagni, scopritore di talenti e direttore sportivo, ex tra le altre di Ternana e Milan.
Chi è l’antagonista del Napoli?—
“L’Inter e guai a pensare il contrario”.
Che effetto le fa vedere Gattuso in Nazionale?—
“Come amico di infanzia mi fa molto piacere. Da ragazzini ci allenavamo insieme e mai avrei pensato che diventasse allenatore della Nazionale. Sta andando a trovare tutte le squadre di A. Mi sembra una sorta di vescovo. Ma farà prevalere il suo pragmatismo. È stato un gioco del destino. È un predestinato da quando era piccolo. Porterà l'Italia al Mondiale".
Lei ha sempre parlato di Pio Esposito, da anni.—
“Un predestinato. Un talento. Ricordo che un giorno in occasione di una partita dell'Inter Under 14 stava giocando e alcuni genitori dicevano che era all’Inter solo perché c’erano i fratelli. Dissi a quello del bar di non dare più da bere a queste persone. Ha dimostrato resilienza. Brava l’Inter ad aspettarlo”.
