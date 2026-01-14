FC Inter 1908
Coulibaly: “Pronti per affrontare l’Inter, abbiamo fatto un grande lavoro in settimana”

Il centrocampista del Lecce ha parlato così a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro i nerazzurri
Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "La Coppa d'Africa non è andata come speravo, è vero, ma la delusione è già passata. Ora sono concentrato su quello che mi aspetta. Per vincere qui ci vuole molta concentrazione. Abbiamo fatto un grande lavoro questa settimana e tutta la squadra è pronta per affrontare l'Inter".

