Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "La Coppa d'Africa non è andata come speravo, è vero, ma la delusione è già passata. Ora sono concentrato su quello che mi aspetta. Per vincere qui ci vuole molta concentrazione. Abbiamo fatto un grande lavoro questa settimana e tutta la squadra è pronta per affrontare l'Inter".