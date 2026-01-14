Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Dobbiamo partire dalla prestazione fatta contro il Parma per 60 minuti, poi siamo rimasti in 10 e la partita è cambiata. Sappiamo che sarà una partita difficile, però ci giocheremo le nostre chance fino alla fine".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Di Francesco: “Inter ha cambiato, ma ha tanti campioni. Cercherà di fare la partita. Noi…”
news
Di Francesco: “Inter ha cambiato, ma ha tanti campioni. Cercherà di fare la partita. Noi…”
Il tecnico del Lecce ha parlato a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro i nerazzurri di Chivu
"L'Inter ha cambiato tanto, ho visto la formazione, ma ha tanti di quei campioni che può permettersi un turnover importante. Mi aspetto un'Inter che cercherà di fare la partita come sempre, aggressiva, cercherà di essere dominante. Noi dobbiamo essere bravi a spezzare il loro ritmo, cercando di non rimanere troppo bassi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA