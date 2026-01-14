FC Inter 1908
Di Francesco: “Inter ha cambiato, ma ha tanti campioni. Cercherà di fare la partita. Noi…”

Il tecnico del Lecce ha parlato a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro i nerazzurri di Chivu
Fabio Alampi Redattore 

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Dobbiamo partire dalla prestazione fatta contro il Parma per 60 minuti, poi siamo rimasti in 10 e la partita è cambiata. Sappiamo che sarà una partita difficile, però ci giocheremo le nostre chance fino alla fine".

"L'Inter ha cambiato tanto, ho visto la formazione, ma ha tanti di quei campioni che può permettersi un turnover importante. Mi aspetto un'Inter che cercherà di fare la partita come sempre, aggressiva, cercherà di essere dominante. Noi dobbiamo essere bravi a spezzare il loro ritmo, cercando di non rimanere troppo bassi".

