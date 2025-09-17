Le parole del presidente dell'Inter prima della gara di Champions contro l'Ajax

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 20:42)

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato prima della partita di Champions dell'Inter contro l'Ajax. Queste le sue parole ad Amazone Prime che trasmetterà in diretta la partita dei nerazzurri. «In Champions si sta bene? Siamo la squadra che rapprsenta la continuità del nostro calcio, alla settima edizione consecutiva della CL, lo diciamo con orgoglio e con la consapevolezza di voler recitare un ruolo, ancora una volta, da protagonisti».

-Esposito è l'attaccante più giovane dal 2009, quando c'era Balotelli...

Sono contento, è un prodotto del nostro settore giovanile ed è un premio a chi ci lavora. Un modo per interpretare il calcio moderno. Si dice che bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani. Chivu lo ha avuto, si tratta di un giocatore di grande valore.

-Rimpianto di mercato?

No, il calciomercato è fatto di tante richieste e di poche operazioni che si concludono. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto.

-Ha una penna?

Ne ho tre (ride.ndr)

-Per firmare il rogito di San Siro...

Oggi la giunta ha deliberato positivamente, l'ultimo passaggio è quello del Consiglio Comunale nella prossima settimana, speriamo bene. Oggi questa è una testimonianza su uno stadio che rispecchia pur avendo trenta anni, criteri di modernità, accoglienza, senso di appartenenza, abbiamo bisogno di uno stadio nuovo.

(Fonte: Amazone Prime)