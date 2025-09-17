FC Inter 1908
Toni: “Inter, i due scudetti persi gridano vendetta: non è colpa della società ma…”

Ecco le parole di Luca Toni ai microfoni di Prime Video pochi istanti prima del calcio d'inizio di Ajax-Inter
Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Ajax-Inter, Luca Toni ha parlato così del percorso dell'Inter di Inzaghi:

"Mancano due scudetti, con due scudetti in più sarebbe stato spettacolare questo percorso di 4 anni. Sarebbe stata una soddisfazione per i tifosi e per i giocatori.

Gli scudetti "buttati" via non è una questione societaria ma dei giocatori che in un paio di partite si sono giocati la stagione. Le due finali sono tanta roba però gli scudetti persi gridano vendetta"

