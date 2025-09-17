FC Inter 1908
Percassi: “Lookman? Indietro non si può tornare. Quando lui sarà pronto…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Psg-Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Psg-Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente bergamasco è tornato sulla situazione di Ademola Lookman che non è stato convocato per la prima gara in Champions League.

"Indietro non si può tornare, pensiamo al futuro e al presente. Conosciamo tutti il valore tecnico di Ademola, sappiamo altrettanto che per giocare per l'Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100%. Quando lui sarà pronto lo riaccoglieremo a braccia aperte".

(Sky Sport)

