A pochi minuti dal fischio d'inizio di Psg-Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente bergamasco è tornato sulla situazione di Ademola Lookman che non è stato convocato per la prima gara in Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Percassi: “Lookman? Indietro non si può tornare. Quando lui sarà pronto…”
news
Percassi: “Lookman? Indietro non si può tornare. Quando lui sarà pronto…”
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Psg-Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport
"Indietro non si può tornare, pensiamo al futuro e al presente. Conosciamo tutti il valore tecnico di Ademola, sappiamo altrettanto che per giocare per l'Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100%. Quando lui sarà pronto lo riaccoglieremo a braccia aperte".
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA