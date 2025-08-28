Sorteggio da due facce per l'Inter nella prima fase della Champions League 2025-26. Ne ha parlato a Sky Beppe Marotta

Sorteggio da due facce per l'Inter nella prima fase della Champions League 2025-26. Se i nerazzurri avranno impegni sulla carta abbordabili con Kairat Almaty e St. Galloise, infatti, ci sono anche da considerare le sfide contro Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid. Ne ha parlato a Sky Beppe Marotta, presidente dell'Inter. ecco le sue dichiarazioni:

"Dal 2018-19 siamo quelli che hanno maggiormente rappresentato l'Italia e questo è motivo di orgoglio e vanto. Come ogni anno, vogliamo fare bene. Chivu è alla sua prima esperienza in Champions League da allenatore, ma questa competizione l'ha vinta e di conseguenza sa come affrontare gli avversari. Questa nuova formula è difficile, sulla carta magari ci sono avversari facili. Bisogna sempre essere perfetti dal punto di vista fisico e mentale".

"Un giocatore negli ultimi giorni di mercato grazie agli incassi? Non ci faremo condizionare da questi fattori: il nostro mercato l'abbiamo fatto, con un modello diverso rispetto al passato recente. Abbiamo investito su cinque giovani, di cui quattro comprati e uno che viene con orgoglio dal nostro settore giovanile, come Pio Esposito. La loro età media è 21.5 anni. Questo è in sintonia con le linee guida della proprietà. Abbiamo un allenatore all'esordio, ma che ha grande esperienza. L'organico a disposizione per adesso è in sintonia con le nostre ambizioni. Liverpool e Arsenal a San Siro? Come appassionato di calcio sono contento, il livello è molto alto ma sono fiducioso, giocando in casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi".

(Fonte: Sky Sport)