Marco Macca Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 20:43)

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro lo Slavia Praga. Ecco le sue dichiarazioni:

"Stadio? Decisione tribolata, ma siamo felici di quanto è stato deciso. Lo dico da presidente dell'Inter, uomo di calcio e cittadino di Milano. Ora ci sarà un percorso pieno di difficoltà: ci sono Kate Ralph, che è in gamba e molto preparata, e Paolo Scaroni dall'altra parte che lo porteranno avanti.

E' un percorso che porterà grandi soddisfazioni, quello dello stadio rappresentava un argomento prioritario. Milan e Inter agiscono in trasparenza e negli interessi di Milano. Lo stadio rappresenta un valore per i club ma per l'intera città. Porterà attrazione dal punto di vista turistica. L'obiettivo è operare negli interessi della collettività milanese".

"Il bilancio in utile deve diventare strutturale, l'obiettivo è avere sostenibilità economica e finanziaria, con al contempo risultati sportivi. Noi ci siamo riusciti: questo è il nostro modello ed è l'obiettivo anche per questa stagione. Colpi alla Mbappé? Un'operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano, non siamo in grado di fare operazioni così. Noi oggi siamo un campionato di transizione, dobbiamo adattarci a un modello di valorizzazione del nostro prodotto, che possa ripagare e farci ottenere gli stessi risultati".

(Fonte: Sky Sport)