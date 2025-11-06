Il presidente dell'Inter ha commentato la notizia di ieri dell'acquisto di San Siro e dell'area circostante per la costruzione dello stadio

Notizia di ieri l'acquisto da parte di Inter e Milan di San Siro e di tutta l'area circostante. I due club inizieranno a lavorare sul nuovo stadio e avranno un impianto di proprietà, ne ha parlato anche il presidente Beppe Marotta :

«San Siro è un’icona ma l’idea delle due società è di fare uno stadio moderno, accogliente, ospitale, che rappresenti un punto di riferimento della zona. Vogliamo riqualificare anche il quartiere, che è importante per la città. Questa operazione sarà straordinaria. La nostra proprietà è molto determinata, sono tenaci», le dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.