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Dopo due stagioni da riserva di Sommer, Josep Martinez è pronto per prendersi i gradi di titolare. Il portiere spagnolo difenderà la porta dell'Inter, consapevole di avere alle spalle un concorrente di esperienza e qualità come Provedel. L'ex Genoa, intervistato da La Gazzetta dello Sport, scalpita: "Sto molto bene. Sono pronto, prontissimo".

Ha accettato due anni da secondo nell'Inter: come ha gestito l'idea di non essere mai scelto?

"Quando non giochi conta molto la testa. Io ho sempre pensato soltanto a prepararmi a dovere, aspettando il momento giusto. Il calcio è così: ora mi capita questa opportunità e voglio sfruttarla al meglio".

Già lo scorso anno sembrava in rampa di lancio, visto che Sommer faticava. Poi...

"Poi è capitato qualcosa fuori dal campo che mi ha impedito di lavorare come avrei voluto. Un calciatore dev'essere lucido per rendere al massimo. Per fortuna adesso posso lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sulla nuova stagione, senza pensare a quello che è stato. Ho tanta fame".

DONAUESCHINGEN, GERMANY - JULY 22: Josep Martinez of FC Internazionale in action during the pre-season friendly match between FC Internazionale and SV Aasen at SV Aasen training centre on July 22, 2026 in Donaueschingen, Germany. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Come ha superato lo shock dell'incidente?

"Con l'aiuto dei compagni, della famiglia, degli amici. Mi ha supportato anche un professionista. Ma non ci sono particolari segreti: quando capita una tragedia del genere, si sta male ed è giusto che sia così. È stato un momento difficile. Poi con il tempo sono riuscito ad andare avanti".

C'è stata una fase in questi due anni in cui ha pensato di andare via?

"No. Pensavo che avrei meritato anche io di giocare, perché mi sentivo pronto. Ma non vale solo per il secondo portiere, vale per tutti glielementi di una rosa. È vero quando si dice che le riserve competitive aiutano i titolari ad allenarsi meglio, a non abbassare la guardia".

L'Inter ha preso un altro portiere esperto: Provedel.

"È un bravo ragazzo, molto umile, e proverà a mettere in difficoltà l'allenatore. Normale. Io cercherò di fare il mio".

Le gerarchie almeno in partenza sono delineate: toccherà a lei alla prima contro il Monza.

"(ride) Non sono io a dover rispondere a questa considerazione. Alla fine sarà il campo a parlare. Io devo dimostrare il mio valore, tanto da meritare di essere il portiere dell'Inter. Conta solo questo".

Ritiene di essere migliorato da quando ha lasciato il Genoa?

"Certo. In questi due anni da Sommer ho imparato molto".

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E ha fissato un traguardo per essere felice?

"Personalmente voglio crescere come professionista e come uomo. Alla squadra auguro di vincere tutto".

Ecco, quali sono gli obiettivi dell'Inter? Lo scorso anno volevate lo scudetto. E oggi?

"Non molliamo niente. Dobbiamo essere ambiziosi su ogni fronte, anche in Champions League: vogliamo provare di nuovo ad arrivare in fondo".

Stones cosa aggiunge alla difesa?

"Ci darà tantissimo in termini personalità ed esperienza. È uno di quei calciatori che alzano il livello di un intero reparto".