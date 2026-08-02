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Cristian Chivu non ha fatto mistero di voler rinforzi per la sua Inter, soprattutto in certe zone del campo. Il tecnico nerazzurro ne ha parlato espressamente al termine del match amichevole vinto contro il Manchester City: "Lo vedete anche voi quello che manca, basta contare il numero di esterni che abbiamo: sono tre per due fasce, non considerando Carlos Augusto che vedo meglio nel terzetto difensivo. A destra o magari a sinistra qualcosa dovremo fare".

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Parole che lasciano presagire anche un possibile cambio di strategia, come spiega La Gazzetta dello Sport: "La matematica non è un'opinione ma la sua analisi apre l'ipotesi di ingaggiare un esterno mancino, magari adattabile sull'altro lato. Chivu ne sta parlando a Dario Baccin, vice direttore sportivo che sta seguendo la squadra in tour, e anche via telefono con Marotta e Ausilio. Priorità allo Spence della situazione, chiaro: un erede di Dumfries per movimenti e caratteristiche. Ma siccome le opzioni di ruolo non sono tantissime - Palestra e Khalaili per motivi diversi sono saltati - chissà che l'Inter non si presenti con un colpo a sorpresa".

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"Ma se la linea del club è aspettare che calino i prezzi e maturino i tempi per alcune cessioni (Frattesi, oltre ad Asllani che è fuori rosa), fino al primo settembre è lecito sperare in qualche occasione: la società finora ha più o meno speso ciò che ha incassato, controllando anche il monte stipendi, quindi dispone di una cinquantina di milioni che la proprietà aveva fissato amaggio come budget base per gli acquisti".