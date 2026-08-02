VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Non solo in entrata: l'Inter dovrà fare, in questo mese di agosto, anche più di una operazione in uscita, specialmente a centrocampo: Chivu vuole sette giocatori e quindi dopo il passaggio di Akinsanmiro al Monza rimangono in uscita Asllani, Massolin e Frattesi.

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"I nerazzurri monitorano anche quanto potrebbe accadere con Sebastiano Esposito al Cagliari, visto che in caso di cessione c’è in ballo un sostanzioso 40% sulla futura rivendita concordato l’anno scorso e che verrebbe convogliato nel tesoretto per la sessione di mercato in corso. Il mese di agosto è appena iniziato e l’Inter non vuole farsi prendere dalla frenesia, visto che proprio l’avvicinarsi della chiusura del mercato potrebbe sbloccare alcune situazioni in fase di stallo", si legge sul Corriere dello Sport che poi aggiunge:

"Qualche nome nuovo tra l’altro può sempre uscire dal mazzo, come del resto è successo l’anno scorso sul gong con Akanji, che poi si è perfettamente inserito negli ingranaggi nerazzurri. Lo scorrere del tempo può essere un fattore anche nel rapporto tra il Liverpool e Jones in scadenza, ma vale anche il contrario visto che sul partente Romero hanno messo gli occhi l’Arsenal e l’Atletico Madrid: non è escluso che qualcuno possa affondare il colpo per far saltare il banco".