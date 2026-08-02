Il futuro di Benjamin Pavard resta ancora un enigma: il giocatore vuole restare e spera in un'altra chance

Matteo Pifferi
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Benjamin Pavard, partito titolare contro il Manchester City, ha disputato una buona partita, mostrando una discreta condizione atletica e un'attenzione particolare in fase difensiva con un paio di buone chiusure. Prestazione condita poi con il gol del pareggio in una delle sue sortite offensive.

Inter
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Quale sarà il futuro del difensore francese? Il gol e la buona prestazione potrebbero far cambiare idea all'Inter? Il Corriere dello Sport risponde così:

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"Il pareggio nerazzurro ha portato invece la firma di Benjamin Pavard, bravo ad accompagnare l’azione e a trafiggere Donnarumma da buona posizione. Nonostante il club sia ancora in attesa di offerte, il francese continua a sperare di convincere tutti a concedergli un’altra chance".

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