Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Benjamin Pavard, partito titolare contro il Manchester City, ha disputato una buona partita, mostrando una discreta condizione atletica e un'attenzione particolare in fase difensiva con un paio di buone chiusure. Prestazione condita poi con il gol del pareggio in una delle sue sortite offensive.

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Quale sarà il futuro del difensore francese? Il gol e la buona prestazione potrebbero far cambiare idea all'Inter? Il Corriere dello Sport risponde così:

"Il pareggio nerazzurro ha portato invece la firma di Benjamin Pavard, bravo ad accompagnare l’azione e a trafiggere Donnarumma da buona posizione. Nonostante il club sia ancora in attesa di offerte, il francese continua a sperare di convincere tutti a concedergli un’altra chance".