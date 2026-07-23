GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Josep Martinez, portiere dell'Inter, nel corso dell'intervista concessa a Il Giorno, ha parlato anche di Djed Spence, obiettivo di mercato dei nerazzurri e suo compagno di squadra ai tempi del Genoa: "Già allora aveva con un bel potenziale. Ha disputato un bel Mondiale, ci darebbe una mano".