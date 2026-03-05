FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Martorelli: “Chivu? Si è integrato bene. E quanti allenatori avrebbero il coraggio di…”

news

Martorelli: “Chivu? Si è integrato bene. E quanti allenatori avrebbero il coraggio di…”

Martorelli: “Chivu? Si è integrato bene. E quanti allenatori avrebbero il coraggio di…” - immagine 1
Ai microfoni di TMW Radio, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato anche di Cristian Chivu, sempre più leader dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di TMW Radio, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato anche di Cristian Chivu, sempre più leader dell'Inter:

Martorelli: “Chivu? Si è integrato bene. E quanti allenatori avrebbero il coraggio di…”- immagine 2
Getty Images

"Si è integrato molto bene in una realtà importante, anche se la conosceva. E poi c'è Dimarco, lo scorso anno veniva spesso sostituito, ora gioca quasi tutte le partite e vediamo come rende".

Martorelli: “Chivu? Si è integrato bene. E quanti allenatori avrebbero il coraggio di…”- immagine 3
Getty Images

"Lavorare sulla testa dei giocatori così è importante. Avere autostima e fiducia è importante. Quanti allenatori hanno il coraggio di mandare dentro un giovane? E parlo di Pio Esposito".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”
Valentini: “Como-Inter spettacolo indegno, in tanti si saranno disgustati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA