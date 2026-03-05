Ai microfoni di TMW Radio, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato anche di Cristian Chivu, sempre più leader dell'Inter:
Martorelli: “Chivu? Si è integrato bene. E quanti allenatori avrebbero il coraggio di…”
"Si è integrato molto bene in una realtà importante, anche se la conosceva. E poi c'è Dimarco, lo scorso anno veniva spesso sostituito, ora gioca quasi tutte le partite e vediamo come rende".
"Lavorare sulla testa dei giocatori così è importante. Avere autostima e fiducia è importante. Quanti allenatori hanno il coraggio di mandare dentro un giovane? E parlo di Pio Esposito".
(Fonte: TMW Radio)
