Intervistato da Sky Sport, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale, ha parlato dell'Italia di Gattuso in vista dei playoff Mondiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”
news
Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”
Intervistato da Sky Sport, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale, ha parlato dell'Italia di Gattuso
"Gattuso? Ci siamo visti a Londra, siamo stati bene ed è sempre bello riunirsi anche in un momento che non è di calcio. Ha fatto piacere a tutti, abbiamo parlato di calcio ma credo che a tutti i giocatori abbia fatto bene. Non lo conoscevo di persona, ma mi ha dato tanto perché prendevo esempio da lui per come giocava".
"È una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo e noi abbiamo bisogno di uno così. È la realtà. Ci sta dando tanto e ci darà tanto, lavora con tutto se stesso con il suo staff per questo obiettivo".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA