FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”

news

Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”

Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale, ha parlato dell'Italia di Gattuso
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sky Sport, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale, ha parlato dell'Italia di Gattuso in vista dei playoff Mondiali:

Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”- immagine 2
Getty Images

"Gattuso? Ci siamo visti a Londra, siamo stati bene ed è sempre bello riunirsi anche in un momento che non è di calcio. Ha fatto piacere a tutti, abbiamo parlato di calcio ma credo che a tutti i giocatori abbia fatto bene. Non lo conoscevo di persona, ma mi ha dato tanto perché prendevo esempio da lui per come giocava".

Tonali: “Gattuso persona vera. Sta facendo di tutto per l’obiettivo Mondiale”- immagine 3

"È una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo e noi abbiamo bisogno di uno così. È la realtà. Ci sta dando tanto e ci darà tanto, lavora con tutto se stesso con il suo staff per questo obiettivo".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Valentini: “Como-Inter spettacolo indegno, in tanti si saranno disgustati”
Sabatini: “Como-Inter partita più brutta dell’anno. Ci fossero stati Conte e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA