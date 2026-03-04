Valentini: “Como-Inter spettacolo indegno, in tanti si saranno disgustati”

Che partita è stata quella di ieri fra Como e Inter?

"Ieri mi sono addormentato e non so quanta altra gente si sia disgustata di fronte ad uno spettacolo così indegno. Capisco che l'Inter abbia il derby nel prossimo fine settimana, però c'è modo e modo di onorare una competizione. Questa è l'ennesima batosta all'attuale formula della Coppa Italia. Purtroppo però continuano a dettare legge i soldi e la gente si disamora. Il punto è che quando ti guardi intorno vedi gli sport invernali che vanno alla grande, il tennis che vede quattro italiani fra i primi ventuno del mondo e la pallavolo che porta a casa i massimi trofei internazionali. Così è inevitabile che il calcio perda di appeal".