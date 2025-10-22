Martorelli: “Inter in grande forma, ma sabato troverà un Napoli arrabbiato”

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha fatto il punto su Napoli e Inter a tre giorni dal big match di sabato

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha fatto il punto su Napoli e Inter a tre giorni dal big match di sabato e all'indomani delle partite delle due squadre in Champions League:

L'Inter parte favorita....

"L'Inter sta attraversando un momento di grande forma. Anche in campionato ha dimostrato di stare bene. Ma sa che a Napoli troverà una squadra arrabbiata, che avrà voglia di far vedere che non è quella di ieri".