Martorelli: “Inter in grande forma, ma sabato troverà un Napoli arrabbiato”

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha fatto il punto su Napoli e Inter a tre giorni dal big match di sabato e all'indomani delle partite delle due squadre in Champions League:
Sabato c'è l'occasione per reagire: la partita contro l'Inter...
“Le grandi squadre devono essere all’altezza di saper reagire di fronte a certe batoste. Il Napoli da oggi penserà alla partita contro l’Inter".
L'Inter parte favorita....
"L'Inter sta attraversando un momento di grande forma. Anche in campionato ha dimostrato di stare bene. Ma sa che a Napoli troverà una squadra arrabbiata, che avrà voglia di far vedere che non è quella di ieri".
(Fonte: TMW)
